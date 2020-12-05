一名女網友日前與網購買家相約面交，她因為工作時間較晚，與對方約晚上11點半在住家附近的公園見面，不料她到現場後遭對方摀住嘴、拖進公廁內上下其手，甚至被脫掉胸罩亂親、摸，她當下雖有掙扎仍不敵對方力氣。許多網友事後氣憤認為她不該這麼晚約對方，地點也應該選擇人潮眾多場所。

該女網友在臉書社團「靠北網購2.0」發文表示，幾天前她收到網購平台的私訊，有買家問兩人距離不遠，能否面交商品，她查詢面交地址後發現是距離家裡約10分鐘路程的公園，因為上晚班，她與對方約晚上11點半在公園碰面，沒想到她當天到達時，買家是一名男子，該男子突然摀住她嘴巴，將她拖進公園廁所內亂摸一把，甚至解開胸罩一直親、摸。

女子遭網購買家拖進公廁內亂摸，網友認為她不該那麼約對方面交，疏忽注意自身安全。（圖／翻攝自臉書 靠北網購2.0）

該女網友說，該男子因為力氣太大，她當下掙扎沒有用，「我越想跑，他就更用力拉回我」，不過她說值得慶幸的是，該男最後沒有用下體性侵她，而是亂摸後就拿了面交的物品，未給錢就離開，「好後悔自己沒有找同事陪我，我才會遇到這種事情。」事後她因為怕丟臉，未告訴任何人，而是選擇用匿名方式在臉書發文。

不過文章一出，許多網友都說怎麼可以這麼晚約人面交物品，認為原po不懂得保護自己安全，「至少要約在公眾場合、便利商店之類的」、「可以透過蝦皮訊息追蹤對方，一定要報警！」

(中時新聞網)