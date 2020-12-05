近期大牛哥羅時豐進軍YouTube界，靠著輕鬆、幽默的內容，漸漸吸引不少觀眾追蹤。近日更因有鄉民在PTT上發文問卦「老藝人變成youtuber怎麼都這麼好笑？」讓被大牛哥圈粉的鄉民們有志一同的說：「50路天王完全放飛自我，老藝人真的比較猛啊！」。

因為鄉民的問卦，讓羅時豐YouTube頻道在網路上的聲量再次衝高，該位鄉民除了大讚這位50路天王完全放飛自我，到處開黃腔之外，不禁也讓他疑惑，到底是現在youtuber水準太低，還是老藝人搞笑程度太高？

網友大讚羅時豐的影片不但好笑，而且能放得下身段 (圖/ 翻攝自YouTube / 羅時豐D.L 不務正YA)

結果意外釣出許多已被大牛哥圈粉的鄉民留言：「羅時豐超好笑啊！很放得下身段」、「跟韋禮安那集真的笑到不行」、「這明明就是韋禮安啊，哪裡老」。

挾著這幾日的超高討論度，昨天大牛哥也在他自己的Instagram上開心公布自己的追蹤數成功到達1萬人，他說：「在這年輕人社群當中，破1萬對有些人來說不算什麼，但對我這資深老藝人來說，意義重大，淦~終於破萬了」。

沒想到才開心公布完，立刻有人取消追蹤，粉絲數立刻顯示為「9999」，這讓大牛哥不開心截圖發文說：「誰那麼貝戈戈」？把我加回去。

才開心粉絲數破萬，沒想到馬上有人退追蹤 (圖/ 羅時豐IG)

(中時新聞網)