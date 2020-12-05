日本動畫片《鬼滅之刃 無限列車篇》已成為台灣2020年度最賣座電影，台票房破4億，演唱劇場版主題曲〈炎〉的LiSA被日媒封為「鬼滅歌姬」，〈炎〉與電視版〈紅蓮華〉11月27日在《MUSIC STATION》被觀眾票選為「代表今年的1曲」第1名、〈炎〉在第2名瑛人的〈香水〉後獲第3，兩曲威力橫掃近期排行榜，幾乎全數通殺奪冠。

「炎」燃起心火 照亮內心

LiSA於4日在她TOKYO FM的節目中，以「今年的漢字」為主題，分享她選擇可作為代表她2020年的一字，毫無意外地選了「那個字」。她說：「2020年我選擇的代表漢字是……『炎』!! 除了這個應該沒別的了吧（笑）。」

LiSA選「炎」作為代表她今年的代表字。（取自www.tfm.co.jp）

她表示，今年是許多事情無法如願實現的一年，「但一年來燃起心中之火、照亮了自己內心、也照亮大家的內心…。」12月12日她將舉行「LiSA ONLiNE」線上演唱會，台灣歌迷也可在12月26日台灣播映場看到實況錄影，她也繼去年再登今年12月31日國民歲末演藝盛宴《紅白歌合戰》。

她說「這樣一路走來，今年的最後有著開心的事情在等待著，選『炎』這字也帶著這樣的含義，最大家一起燃燒起對未來的希望、繼續下去！」「LiSA ONLiNE」線上演唱會台灣播映場購票洽拓元售票。

(中時 )