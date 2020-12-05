大陸女星李小璐3歲就踏入演藝圈，16歲就奪下第35屆金馬獎最佳女主角，是最年輕得主，原本星路前途無量，卻爆出婚外情，讓她形象跌落谷底，在2019年離婚賈乃亮，變成一名單親媽媽；李小璐經常分享和女兒「甜馨」的生活照，近期出席甜馨第二次鋼琴表演，兩人在後台親密合照，曝光她38歲真實狀態。

李小璐和賈乃亮分手後，雖然變成單親媽媽，但她對甜馨更加用心，更想把女兒培養成像自己的才女，唱歌、跳舞、彈琴和畫畫她都很在行，多才多藝相當優秀；3日李小璐參加甜馨的鋼琴表演，她特地叫甜馨「鋼琴小公主」，開心地表示「甜馨的第二次鋼琴表演結束了，每一次都會看到她的進步，心裡很開心」。

李小璐經常分享和女兒「甜馨」的生活照，近期出席甜馨第二次鋼琴表演，兩人在後台親密合照，曝光她38歲真實狀態。(圖/ 摘自李小璐微博)

畫面中李小璐抱著一大束花送給甜馨，慶祝她表演順利結束，母女倆手牽手並肩合照，兩人看起來都很開心。而李小璐雖然38歲，但照片中的她留著妹妹頭劉海紮起一個包包頭，身穿白色勾花毛衣外套，對著鏡頭微笑露出她2個招牌酒渦，皮膚也保養得水嫩，凍齡顏值絲毫不像是一個中年大媽。

粉絲都很震驚，「好像姊妹」、「媽媽漂亮，女兒也越來越美」、「甜馨多才多藝很棒」、「這吃了防腐劑吧，以為是大學生」。

(中時新聞網)