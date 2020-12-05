第18季SBL超級籃球聯賽今（5日）火熱開打，首場比賽由璞園建築交手台灣銀行，台銀靠著一哥張博勝全場21分的火力挹注，最終以81-73輕取傷兵較多的璞園；賽後，張博勝距離生涯3千分僅剩下14分就可以達標。

張博勝從第4季就披上台銀戰袍，至今也已經在SBL征戰第15個賽季，在這場比賽開打之前，他生涯累積得分已達2965分，距離生涯3千分近在咫尺，而他在今天的比賽，繳出21分、5籃板、2抄截的成績單，有望在下場比賽成為SBL史上第18位「3000分俱樂部」成員。

張博勝。（圖／溫振甫攝）

張博勝表示，原本是估計下週的比賽才會達標，家人也同時要上來看比賽，因此希望將「3千分的比賽」獻給家人，他說：「開季前是預估下禮拜達標啦，因為我家裡務農，所以從小爸媽就一直沒有機會來現場看我打球，我當然會希望他們看的第一場比賽就是我拿3千分。」

台銀總教練陳國維聽到後也笑說：「啊不能故意（不達標）哦！」張博勝自知只差14分就能完成，他也開玩笑地說：「國維哥可能看到我明天拿了13分後，就會把我換下去。」至於有沒有自信在下場比賽達標？張博勝表示，一切都以球隊的勝利為主，當然如果能夠贏球又達標是最好。

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(中時新聞網)