針對萊豬爭議，行政院長蘇貞昌日前爆料信功肉品公司老闆支持開放，結果遭當事人否認，但信功隨即遭屏東縣政府以消防安檢名義登門檢查，引發輿論譁然。綠委林俊憲也坦言，這個時間點有點巧合，但他認為屏東縣府應該沒那麼笨，因為這並不能達到恐嚇的目的。

林俊憲4日在政論節目《新聞面對面》中表示，信功這個案子，屏東縣政府解釋是，他的消防代辦公司來申請，所以剛好這個時間去，「雖然時間有點巧合， 怎麼剛好在立法院講到信功的時候，消防檢查就來了？」

林俊憲指出，信功不是新設立的公司，已經存在很久了，消防以前也都檢查過，應該不會很困難就能通過，「用消防檢查去嚇人家？我是覺得屏東縣政府應該不會這麼笨，又沒辦法達到恐嚇的目的。

對於國民黨的解讀這是「查水表」，林俊憲認為，民進黨不會用這個手段 在民主時代也不會有人被你嚇到，只是這個時間點確實有一點容易被國民黨抹黑，這是民進黨要注意的」。

不過，國民黨台北市議員徐巧芯反駁，「沒有，誰跟你們造謠抹黑，你自己都覺得有點巧合」。

(中時新聞網)