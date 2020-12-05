一甩「六合辦桌」陰霾 高市府攜手凱旋青年夜市雪恥

高雄凱旋青年夜市5日與市府合辦「好人好市」活動雪恥，祭出促銷優惠、摸彩活動，要讓民眾有感。（柯宗緯攝）

高雄凱旋青年夜市5日與市府合辦「好人好市」活動雪恥，祭出促銷優惠、摸彩活動，要讓民眾有感。（柯宗緯攝）

高雄凱旋青年夜市5日與市府合辦「好人好市」活動雪恥，祭出促銷優惠、摸彩活動，要讓民眾有感。（柯宗緯攝）

高雄凱旋青年夜市5日與市府合辦「好人好市」活動雪恥，滷味攤祭出促銷優惠「加1元多1件」。（柯宗緯攝）

高雄凱旋青年夜市5日與市府合辦「好人好市」活動雪恥，祭出促銷優惠、摸彩活動，要讓民眾有感。（柯宗緯攝）

高市經發局日前在六合夜市推出「辦桌免費吃」活動，未料活動充滿瑕疵，引發民怨，市府緊急與委外廠商解約「滅火」。高雄市長陳其邁也震怒，市管處長黯然下台。凱旋青年夜市5日與市府合辦「好人好市」活動一雪前恥，祭出促銷優惠、摸彩活動，要讓民眾有感。

經發局11月中旬舉辦「好人好市」系列活動，為了炒熱買氣，陸續在武廟市場、南華夜市、六合夜市等辦促銷活動，未料上周假日在六合夜市所辦的「辦桌免費吃」活動，民眾大排長龍，現場卻只有限量50杯30C.C木瓜牛奶，引發民眾怒火，市府顏面掃地。

今晚凱旋青年夜市與市府經發局合辦「好人好市」活動，試圖重新贏回「民心」。經發局長廖泰翔表示，這次經發局收回來主辦這活動，主動跟凱旋青年夜市聯繫，也坦言過去確實有做不足的地方，未來會與各商圈、夜市、市集等加強溝通聯繫。

廖泰翔提到，這次經發局全體總動員，因上次事件檢討，經發局主導性、用力程度要加強，不能交給外包商，責任還是在市府身上；感謝這次凱旋夜市管委會、攤商一同來響應，希望達到一加一大於二的效果。

凱旋青年夜市副總劉坤松表示，夜市營運時間為周四至周日，有200多攤，而這次促銷活動，管委會也拿出誠意，特別加碼烤乳豬、免費電影票100張、電影優惠卷180張，有6成以上攤商，準備1500份優惠產品給消費者。

另外，有4攤包括：廣田拉麵、青年牛排、小姨子豬血糕、阿明哥滷味，限周四、周五各攤每日加碼100份「買1件加1元多1件」時間至明年1月5日。

劉坤松指出，昨活動除抽出電冰箱、電視大獎外，為推動環保夜市6日起至20日，自備餐具去環保攤商購買贈送摸彩卷，將於12月21日抽出iPhone 12手機、平版電腦。

(中時 )