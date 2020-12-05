婦產科醫師李偉浩日前在節目上分享案例。(圖擷取自媽媽好神之俗女家務事Youtube頻道)

雖說現代醫療進步，但孕婦生產仍有一定風險存在。一名34歲的婦人第一胎生產過程辛苦，用力了7小時後產下寶寶，但長時間出力導致她出現「子宮軟掉」的情況，隨後出現大出血，醫師建議情況危急，應將子宮摘除，但丈夫為了生下一胎，不願讓妻子拿掉子宮，讓醫護人員傻眼，事後事經醫師一番苦勸，丈夫才點頭同意，妻子保住一命。

婦產科醫師李偉浩日前在節目《媽媽好神之俗女家務事》上分享，自己曾碰過一名34歲的產婦，在生產過程中整整用力7小時，終於產下寶寶，但同時也導致她的「子宮整個軟掉」，下體開始大量出血，即便給了很多子宮收縮藥物、止血藥都仍然無效，見情況不妙李偉浩也建議將子宮摘除或血管栓塞來止血。

但患者丈夫一聽到要將子宮摘除便極力反對，理由是因為「將來還要生。」得不到家屬同意，醫師只好先將子宮動脈塞住止血，原以為會順利解決，但5小時後又開始出血。後來改用擴張氣球塞住子宮，但情況仍未改善，這時患者已出血超過3000c.c.，相當不樂觀，他只好再度找家屬協調，並建議摘除子宮來保命。

向患者丈夫解釋情況後，丈夫仍堅持不能摘除子宮，還天真的向醫師表示，「你們可以輸血，如果缺血你就輸血輸回去啊！」李偉浩耐心解釋事情沒這麼簡單，若大量輸血除了可能引起排斥，還有低血鈣風險，嚴重時會讓心跳停止，再來，失血過多還可能因為凝血功能下降，引發全身瀰漫性出血。

最終，病患丈夫同意將妻子子宮摘除，來保住性命。果然病患出血狀況改善，但她仍在加護病房住了1週。李偉浩最後也提醒，產後出血的情況越拖越危險，更舉例，過去一名患者出現類似狀況，但摘除子宮仍為時已晚，導致凝血功能異常，最後引發多重器官出血。

(中時新聞網)