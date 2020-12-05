【完整版】他們竟然因為這些原因生不出來？ 2020.12.03 小明星大跟班

37歲女星小Call（郭怡伶）前年閃嫁上班族老公「寶先生」，結婚2年多肚皮一直沒動靜，近日她上節目《小明星大跟班》分享夫妻倆閨房事，更自爆結婚半年後，對方就不太碰她，現在甚至還得「預定」才能行房，哀怨性生活減少許多。

小Call在節目中表示，剛結婚時和老公房事次數還很活躍，沒想到才過半年，對方就不再熱情，次數慢慢遞減，直到現在平均一個月一次，而那一次還是得在小Call算好危險期、排卵期，提前3天預定，讓小Call直呼行房就像只是為了懷孕。

小Call更透露每到預定好要恩愛的時間還會發生兩個狀況， 一是迅速解決像是「交功課」，不然就是對方以「今天很累」為藉口拒絕，但一拒絕完就轉頭又去工作，讓主持人吳宗憲聽了忍不住說「一個月一次還能說累嗎」。另外，小Call更加碼爆料過去夫妻倆歡愉時間能長達1個小時，「但現在大概3分鐘就OVER（結束）了。」讓小Call苦惱大嘆：「不知道發生什麼事了，我真的很困擾...」。

針對小Call的狀況，婦產科醫師彭加雯表示，這是現代夫妻很常見的問題，尤其是雙薪家庭夫妻倆都很累的狀況下，就會變得沒有興致，醫師更透露曾在臨床上碰過一對無性夫妻為了有孩子，直接做試管嬰兒，讓在場人感嘆那個孩子已不是愛的結晶而是「科學的成果」。

(中時新聞網)