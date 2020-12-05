台中一名男子透過交友軟體認識一名女大生和女大生室友A女，他經常藉故到2女租屋處聊天，關係日益親近之下，去年10月他假借協助對方做畢業報告，趁機將A女壓在床上企圖性侵，但A女不斷懇求說「上課要遲到了」，他才罷手，兩人最後以10萬元和解，法院判該男1年有期徒刑、緩刑4年。

判決書指出，該男去年透過交友軟體認識A女的室友，經由介紹才認識A女，他經常在通訊軟體上與2女聊天，也常到2女租屋處幫忙瑣事，關係日漸友好，但在去年10月，他前往2女的租屋處要協助製作畢業報告，A女的室友因為要打工先離開，他原先也跟著離開，每想到事後竟色心大起，再度返回租屋處。

該男返回A女租屋處後，趁對方走向床邊時將其撲倒，不斷吻對方脖子企圖性侵，A女過程中不斷掙扎，為離開現場，她一直強調「上課要遲到了」，該男才罷手陪她下樓，該男甚至見她站不穩，還說「妳現在站不穩，我再抱妳一下」，她離開租屋處後趕緊在男友陪同下報警。

法院認為，審理期間該男與A女以10萬元和解，依照強制性交未遂罪，判處他1年有期徒刑、緩刑4年，全案仍可上訴。

(中時新聞網)