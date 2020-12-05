台銀後衛張家禾突破對方防線，一個人持球上籃取分。(中華籃協提供)

由於雙方洋將都因故沒法上場，台銀與璞園5日在新球季開幕戰都用全本土陣容，台銀靠著「喇叭」張博勝21分，劉韋辰也拿15分，最後以81比73力挫璞園，拿下新球季第1勝，台銀總教練陳國維說：「我很肯定球員的奮戰精神！」

「以往我們第1場都會遇上麻煩，所以我中場休息時間特別提醒大家，下半場必須更專注，畢竟碰上洋將與3名主力都沒打的璞園，我們無須過度謹慎，」陳國維說，「我唯一不滿的是，謝宗融與林郅為兩名長人同時上場進攻不太順暢。」

擁有「最老菜鳥」封號的張博勝，打完開幕戰後，距離生涯3000分還剩14分，很有機會6日就提前達成，「一切都以球隊勝利為主，至於個人紀錄就是隨緣，不過我原本預估下禮拜才有辦法達成，我還叫從沒來過球場的父母下周再來。」

由於父母親長年務農，幾乎都沒時間來球場看愛子打球，讓張博勝不禁開玩笑表示，「我明天可能只要拿到13分，就馬上請國維把我換下場，免得提前達成3000分，因為我昨天才問過家人，聽說明天家裡要拜拜，所以我父母親都不能來。」

才剛開幕就遭逢傷兵困擾的璞園，目前除了洋將托爾伯、施顏宗與吳家駿等主力因傷缺陣，就連今年選秀第4順位選來的盧峻翔，也在上籃時不慎扭傷左腳踝退場，讓璞園更是雪上加霜，璞園總教練顏行書說：「我只希望洋將12日能打。」

「畢竟托爾伯的傷勢只是一級拉傷，應該不嚴重，我只希望讓他休息久一點，等到真正恢復再打，」顏行書說，「接下來只能希望傷兵們趕緊陸續歸隊了。」

(中時 )