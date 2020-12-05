台南市政府規畫耶誕跨年系列活動，5日下午在麻豆總爺藝文中心舉行「野餐音樂會」，還邀請劇團演出，現場吸引超過5000名親子參與，享受優閒午後時光。（台南市政府提供／莊曜聰台南傳真）

台南市政府規畫耶誕跨年系列活動，5日下午在麻豆總爺藝文中心舉行「野餐音樂會」，還邀請劇團演出，現場吸引超過5000名親子參與，享受優閒午後時光。（台南市政府提供／莊曜聰台南傳真）

台南市政府規畫「2021台南市耶誕跨年系列活動」，5日首波活動選在溪北的麻豆總爺藝文中心登場，在開闊草地舉行「野餐音樂會」，台南市長黃偉哲才接束在北部推廣台南特產的行程後，立刻飛奔回現場，與親子一同欣賞「小青蛙劇團」的「小木偶奇遇記」演出，場面相當熱烈，湧入超過5000人次參與。

南市府新聞處指出，「野餐音樂會」特別選在總爺藝文中心這塊大草皮，讓民眾能悠閒地一面野餐，一面欣賞音樂劇演出，現場設置10個美食攤位，給來不及準備的家庭，帶上一張野餐墊就能輕鬆的享受午後美好時光。

市長黃偉哲說，這次首次在曾文區舉辦野餐音樂會，邀請小青蛙劇團演出「小木偶奇遇記」，讓親子們度過愉快的周末，之後還會有更多活動點，希望讓全南市的大小朋友都能開心參與，也把藝文活動帶到台南各處，有古典、現代、親子、時尚等多元化內容，希望大家能歡喜度過2020年最後一個月。

若玩得不夠盡興，12月13日在佳里蕭壠文化園區還有「歡樂嘉年華」，邀請日本飛行船劇團唯一認證的「銀河谷音劇團」，演出「小和尚漫遊蕭壠奇遇記」，也安排多組街頭藝人駐場，希望讓民眾感受如嘉年華會的熱鬧氣氛。

(中時 )