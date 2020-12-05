南臺科大汽機車展 500攤吸引10萬人次參觀

南臺科大汽機車大展於5、6日登場，現場有超過500個攤位，吸引超過10萬人次參觀。（校方提供／李宜杰台南傳真）

南臺科大汽機車大展於5、6日盛大展出，今年參展車類廠商上看百家，攤位數量高達500攤，並吸引近10萬人次參觀，現場熱鬧非凡。

南臺科大表示，今年度以「進口車區」為展出主題，展現不同以往的風格。展場共有5大展區，分別為「特殊車區」、「進口車區」、「國產車區」、「機車區」、「百貨區」，其中「特殊車區」展出之車輛有奧斯頓馬丁、賓利、麥拉倫、勞斯萊斯等品牌，展示車款包括Bentley Continental GT、Bentley Bentayga、McLaren 720 Spider、McLaren 600LT等特殊車輛，及Lamborghini Aventador Taiwan Edition、Lamborghini LP750等限量車款，展出車輛總價達數億元。

此外，展出內容還有各家最熱門的汽車、機車、電動機車、儀器工具設備與精品百貨等，幾乎所有相關行業都匯聚於此。其中，進口車商包含Audi、BMW、Benz、Jaguar、KIA、KIA商用、Hyundai商用、Peugeot、Subaru、Skoda等；國產車商參與者則有Ford、Honda、Hyundai、Mazda、Luxgen、Mitsubishi、Nissan、Suzuki等。而參與機車展出的廠家包含GOGORO、宏佳騰、三陽、山葉、哈特佛、PGO、Kawasaki、Suzuki等知名大廠。

南臺科大車展團隊由200多名機械系車輛組師生組成，在長期用心經營下，樹立專業形象與口碑，深獲參展廠商及民眾的高度肯定。南臺科大校長盧燈茂表示，車展發展至今已頗具規模，過去必須拜託廠商設攤展覽，這幾年，已變成車廠爭搶設攤，對學校來說是非常大的肯定．

(中時 )