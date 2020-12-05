喊「現代趙高」下台最新數字曝光 羅智強：蘇貞昌慌了

國民黨立委鄭正鈐在立院質詢，批行政院長蘇貞昌是「現代版趙高」，蘇貞昌則稱不是事實。國民黨革實院長羅智強今天(5日)在YouTube表示，「蘇貞昌是趙高！蘇貞昌慌了」。他也透露，在網路成立「蘇貞昌下台我+1」的一則貼文，目前已有6.8萬個人按讚。

羅智強在YouTube「戰神94強拚公投」的直播節目中表示， 「古有趙高亂政，今有貞昌騙人」，信功明明反萊豬，卻被蘇貞昌抹黑為挺萊豬，更可惡的是信功打臉蘇真昌之後，疑被屏縣府馬上出來查水表。

羅智強指出，他在網路成立「蘇貞昌下台我+1」的貼文，目前已有6.8萬個人按讚，留言超過1萬3千篇。他要告訴蘇貞昌，他就是趙高，這是人民給他的定義。他認為蘇貞昌和民進黨已經變成查水表的政府，查水表也是查得明目張膽，騙人騙神不說，騙完還用公權力去恫嚇人民。台灣已經失去免於恐懼的自由，這就是台灣所謂民主的真實現象，罪魁禍首就是現在亂政的蘇貞昌。

羅智強表示，今天我們沒有辦法罷免蘇貞昌，因為蘇不是選出來的，蘇挺萊豬，要人民吞萊豬，一意孤行，我們也沒有辦法。但我們可以罷免挺萊豬的立委、議員，像吳思瑤、王浩宇，就是對蘇貞昌一個狠狠的耳光。告訴蘇貞昌，我們罷免不了你、拿你沒辦法，但那些在國會裡面護航民進黨、蘇貞昌、萊豬的一些民代，人民可以罷免他們。

羅智強強調，這樣的政府，如果大家放任它，最後受害的是台灣所有的民眾，所以不管1月16日的罷免，或者是「我+1」的連署以及粉專的成立，就是要告訴反萊豬、反查水表的台灣民眾，是站出來的時候了！真的不能容許政府這樣的囂張拔扈、濫權霸道，蘇貞昌這位現代版的趙高，就是糟糕的一位政府首長。

網友表示，「四維八德都要掰了！趙高是誰？他還搞不清楚呢！」、「趕快發起罷免支持萊豬的民代！民氣可用。」、「早就這樣覺得了，只是不敢講，想不到有人同感！」、「羅議員說的真的太好了。以前民進黨說國民黨是威權，現在我們看看民進黨不是也一樣嗎？一直說民主民主，哈哈哈大笑笑死人。」、「挺萊豬民代，全罷起來。」

(中時新聞網)