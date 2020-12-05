賴清德：深化民主人權價值，讓世代台灣人能在自由土地生活

曾薏蘋／台北報導

12月10日是美麗島事件41週年，也是國際人權日，副總統賴清德今在臉書表示，「我們一定要持續深化民主和人權價值，讓世代台灣人都能在自由的土地上生活」。

他說，頒發今年全美台灣人權協會「鄭南榕紀念獎」給 ＃魏德聖 導演，恭喜魏導！

他指出，魏德聖導演，從台灣歷史、文化與人權的角度出發，以台灣人的史觀來拍攝台灣人的歷史，目前也正在籌劃 ＃台灣三部曲，相當值得期待。

他強調，面對香港嚴峻局勢，今天頒發這個獎項，格外有意義。

(中時 )