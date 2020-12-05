《華盛頓郵報》報導，美代理防長米勒4日宣布11位新血加入國防事務委員會(Defense Business Board)，以取代9位任職期滿的委員。在新任命的11人中，李萬度斯基(Corey Lewandowski)與博西(David Bossie)是川普的親密盟友，讓這次人事改組被視為為川普為五角大廈換上「忠誠之血」。

報導中指出，李萬度斯基與博西為川普的親密政治盟友，2人都曾投入2016年總統大選；博西更在2020年大選中受命與拜登抗衡，選戰後則積極操盤法律戰。李萬度斯基一直都是川普極信賴的顧問之一，也是2020年競選團隊成員。

圖為李萬度斯基。(圖/美聯社)

米勒在聲明中表示，「感謝每一位委員的服務，以及為國防部、國家與部隊所付出的心力」，「這些人在各自領域都取得傲人的成績，也對國防部甚至整個國家展現卓越的領導才能」；「我也很榮幸歡迎所有新成員加入，並期待他們的貢獻」。

國防部官員指出，委員會的成員沒有任何薪餉；不過，因公出差則可申報出差費與每日津貼。五角大廈強調，這9人離開國防部完全是因為任期已滿，卻未解釋明明可繼續留任，卻解聘而不予續聘的原因。

由於2名川普的政治盟友入選，加上日前川普的3名「鐵粉」在五角大廈中高升，CNBC質疑川普有意在任期尾聲將國防部「改造為鐵粉單位」。

9名期滿離任的成員分別為：拜耳(Michael Bayer)、前參議院軍事委員會幕僚長蒲納羅(Arnold Punaro)、瓦希斯塔(Atul Vashistha)、歐康納(John O'Connor)、海軍中將溫萊特(David Venlet)、杜蘭(Paul Dolan)、多恩(Scott Dorn)、沃克(David Walker)與史萊克(David Van Slyke)。

拜耳在電訪中回應，五角大廈4日上午以電子郵件的方式通知他，故已獲知解聘。其表示，委員會的運作是在無黨派的方式下進行，故不清楚其他成員的政治立場。

但是，「坦白地說我感到很驚訝。這很可悲，因為納稅人在國防部上砸了大筆稅款，而部裡行事卻牽涉商業利益」；「按章程委員會最多可有25位成員，過去更曾有35人」。在這次任命前，委員會成員只有16人，「根本有足夠的員額增添新委員卻不用解聘其他成員」。甚至，部分遭解職的人還有1年任期。

不只拜耳這樣認為，另1名離任的委員則質疑新委員專業度，更增添川普只想讓國防部變「乖乖牌」的質疑。「國防事務委員會任職通常需要相關資格證書與專業知識，但新委員似乎沒有」，「這些委員是真正的政治任命，任期恐不會長久」。

國防事務委員會成立於2020年，主要任務為從民營部門的觀點，提供建議給防長、副部長與其他五角大廈內的高層領導人，使美國企業家能以建議協助國防高層進行管理決策。

其成員通常任期1至4年。由於「一朝天子一朝臣」，仍不確定拜登上臺後是否會再次將該組織換血。

(中時新聞網)