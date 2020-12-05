東森集團總裁王令麟、合體高雄市長陳其邁主持東森農場慶豐收鮪魚秀。（柯宗緯攝）

東森也霸氣捐出5台「ecKare專車」遊園車給予壽山動物園，高雄市長陳其邁也感謝東森農場採購高雄在地農漁特產品。（柯宗緯攝）

東森直銷電商今（5）日在高雄展覽館舉辦「攜手東森、成就人生 3週年暨表揚大會」，東森集團總裁王令麟透露，今年營收15億元，成功照顧30萬家庭，「明年更挑戰4倍成長，讓大家收入再翻4倍！」東森也霸氣捐出5台「ecKare專車」遊園車給予壽山動物園，高雄市長陳其邁也感謝東森農場採購高雄在地農漁特產品。

東森全球新連鎖今年斥資千萬巨資，以演唱會規格來打造「攜手東森 成就人生」3周年年會現場，不僅採用環形舞台，更還特別設置「雙現場」，除了轉播主舞台，另安排「東森農場專區」現場展售高雄產地直送蔬果，並安排由專業廚師展現精湛俐落刀工，切割身長達180公分的黑鮪魚。

王令麟也提到，自2015年起，東森積極佈局自營商品，包括：衛生紙、洗衣精等生活用品，以及東森自然美美妝保養品，經過5年時間，成功培養會員消費習慣，並邁入收割期，今年自營商品業績已佔30％營收，同時也佔獲利60％，是主要獲利來源之一，不僅拉抬營收、提高獲利率。

他指出，東森集團去年營收是270億，今年將突破330億！除了自營商品之外，與中央及地方等11位首長攜手合作的「東森農場」，更與台大生農學院交流，可望促成產學合作，未來將「東森農場」常設化、品牌化， 預料業績將穩健成長，明年集團營收上看600億元。

陳其邁表示，感謝東森農場採購高雄在地農漁特產品，幫忙高雄推廣12噸高雄美濃北蕉、6000公斤高雄大樹農會玉荷包、8000條午仔魚與龍虎斑。

陳其邁直說，現在是電商時代，如何讓多元有效通路讓農漁民中小企業得到商業媒合機會，東森電商平台是台灣排名第一，也希望雙方未來有更多合作機會。

(中時 )