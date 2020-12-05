中華職棒味全龍隊創辦人魏應充打造棒球生態圈，透過味全龍隊與基層棒球公益團隊接棒未來，首度聯合舉辦大規模棒壘球邀請賽，總計邀請逾150個隊伍參賽，一路從今天熱鬧打到2021年！首波登場的「接棒未來&味全龍行動夢想家盃慢壘邀請賽」今起連3周末在新竹開打，共有台積電、旺宏電子等44隊報名參賽，開幕現場在味全龍隊球星及啦啦隊的助陣下，熱鬧非凡。

味全龍隊創辦人魏應充長期關心棒球發展，除透過旗下頂新和德文教基金會的「接棒未來」公益計畫，捐贈基層棒球並贊助女子棒球發展，去年推動味全龍復出後，又提出「棒球生態圈」構想，希望結合味全龍隊與基層棒球公益團隊，深入社區帶動熱潮，期盼打造可促進各級棒球資源整合回饋﹑人才交流培育的棒球發展生態圈。

未來將以台北市和新竹市為一軍主場的味全龍隊，為實踐創辦人魏應充理念，特別與「接棒未來」公益團隊聯合舉辦大規模的棒壘球邀請賽，首波為今日在新竹登場的「接棒未來&味全龍慢壘邀請賽」，明天和下周六，則有「接棒未來&味全龍棒球邀請賽」台北場和新竹場陸續開打。

今起連3個周末在新竹登場的「接棒未來&味全龍慢壘邀請賽」，共有台積電、旺宏電子、新竹郵局、清華大學等44隊報名參賽，味全龍隊球星羅嘉仁、徐若熙、曾陶鎔、劉基鴻和小龍女啦啦隊也到場加油，現場氣氛熱烈，羅嘉仁在致詞時表示希望大家好好享受棒壘球賽事，也邀請球迷明年進場為味全龍隊加油。

明天和下周六分別在台北及新竹開打的「接棒未來&味全龍棒球邀請賽」，台北場有100隊報名，分成少棒組、青少棒組、大專乙組、木棒組，新竹場也有24隊報名，且開幕皆有味全龍球星到場。比賽利用周末舉行，預期將打過跨年，明年1月中決定誰能奪下冠軍。

除了舉辦社區盃賽之外，味全龍隊徐若熙、曾陶鎔、劉基鴻等多位球員將在本月21日與23日，前往台北市的台北歐洲學校國小部、芝山國小等多個學校，與學生進行棒球小教室等互動，讓大家一起體驗棒球帶來的樂趣。

(中時新聞網)