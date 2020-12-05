蔡淑臻5日受邀看秀。（粘耿豪攝）

伊林名模蔡淑臻、安妮5日出席「鶯歌陶瓷藝術季」活動看秀，彭佳慧受邀擔任走秀嘉賓，穿著由設計師潘怡良設計作品。來自俄羅斯的安妮來台將近9年，將在12月23日推出首支數位單曲，被問到感情近況？安妮羞曝近期交了新男友，對象是台灣人，透露「他還出現在我新歌MV中」，今年32歲的安妮逢適婚年齡，聊到如果對方求婚「我應該會答應，目前覺得他ok」。

有著活潑個性的安妮，身邊一直不乏追求者，過去單身時受訪曾說，自己若要交男友，身材一定要比自己好。聊到新男友安妮頗害羞，但表示兩人剛開始，目前還在觀察中，未來若有好消息「一定會跟大家說」，而她第一次來到鶯歌，若有機會再帶男友來。

新歌中安妮首度挑戰唱RAP詞，也開心製作人讚她很會唱RAP，而詞意與她人生有關，「第一次出自己的作品，很興奮都睡不著」。聊到出單曲契機，安妮透露，過去出寫真集、食譜書，都有人在旁協助，這回出單曲全都是自己的idea，連MV腳本也是自己寫，從8月開始到11月就完成，相當有效率。目前在文化大學讀表演藝術碩士的安妮，坦言研究所最多讀6年，今年一定要畢業，目前學分已修畢，只剩論文還沒完成，會先以英文撰寫在翻譯中文。

安妮5日出席藝術節活動看秀。（粘耿豪攝）

蔡淑臻日前剛獲金鐘獎最佳女配角，透露兩週前新戲剛殺青，明年一月中即將開拍新戲，完全沒有金鐘魔咒，戲約不斷工作忙透透。今年初蔡淑臻結束和李沛旭8年姐弟戀，聽聞安妮交新男友，她直喊「好羨慕！」，而李沛旭日前認愛交往小16歲女友，蔡淑臻也希望有新戀情：「想啊，沒什麼機會認識新朋友，朋友都是劇組的人」，不排斥交往圈內人，擇偶條件認為外型中間即可，有個性最好、身高高一些好，「如果遇到個性很合，身高倒是其次」。

彭佳慧獻出走秀初體驗。（粘耿豪攝）

彭佳慧（左）身穿潘怡良設計師（右）作品。（粘耿豪攝）

蔡淑臻回憶，14年前曾和吳尊、林依晨、任達華等人來鶯歌拍《東方茱麗葉》，自己本身也喜歡陶瓷手感，想起曾和某任男友來過，「但不是那一任（指李沛旭）」，被問到有玩手拉胚？她笑說「有，但表情很不浪漫，但很開心，是滿有趣的回憶」。

蔡淑臻飽受筋膜疼痛症候群所苦多年，拍《鑑識英雄2》後更為嚴重，4年來沒辦法運動，雖體重沒變，但體力沒以前好，現在光是走樓梯就喘，至今維持每兩週一次西醫乾針治療，而她主治醫師為29歲名醫謝明儒，她小小抱怨「我的醫生爆紅，好多名人找他，出書一直暢銷，他是好醫生，遲早的事」，過去兩人曾被拍到親密約會，被問到爆紅是因為自己？她虧「我幫忙推他一把」。

(中時 )