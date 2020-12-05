第18季SBL超級籃球聯賽今（5日）火熱開打，首場比賽由璞園建築交手台灣銀行，璞園這場比賽雖有老將林金榜拿下全隊最高14分，但無奈球隊傷兵太多，不僅洋將喬丹（Jordan Tolbert）賽前就掛傷號，比賽中還傷了今年選進的首輪新秀盧峻翔，讓總教練顏行書有些苦惱。

顏行書賽後表示，喬丹的傷勢屬於大腿一級拉傷，預計能在本月12日（下禮拜六的比賽）歸隊，他說：「如果情況不太樂觀的話，可能會在延後一週歸隊，他是在4、5天前拉傷的，傷勢屬於一級拉傷，並不會太嚴重，因為例行賽有40場，我們不希望他打打停停，希望能恢復健康後再投入賽場。」

璞園今年選秀會第一輪選進畢業於輔仁大學的盧峻翔，他在這場比賽打了20分鐘，拿下9分、7籃板表現不俗，但可惜第三節因為左腳扭傷，第四節都沒有再上場。

顏行書說：「峻翔是在上籃時輕微扭傷，傷勢應該不太嚴重，不過基於保護他的立場，我們也不會讓他帶傷硬打。」除了喬丹、盧峻翔外，當家主控吳家駿以及施顏宗都有傷在身。

璞園此戰表現相當平均，包含邱柏璋、林金榜、杜譽城以及溫立煌得分都上雙，不過顏行書也希望，年輕球員在執行戰術上能夠有所改善，但對於球員拚戰精神仍給予肯定。

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(中時新聞網)