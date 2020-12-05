近日有鳥友在台南北門區八掌溪附近，用相機捕捉到台灣從未正式紀錄過的迷鳥「灰伯勞」。（台南鳥會會員大喬林提供／李宜杰台南傳真）

近日有鳥友在台南北門區八掌溪附近，用相機捕捉到台灣從未正式紀錄過的迷鳥「灰伯勞」。（台南鳥會會員大喬林提供／李宜杰台南傳真）

近日有鳥友在台南北門區八掌溪附近，用相機捕捉到台灣從未正式紀錄過的迷鳥「灰伯勞」。（台南鳥會會員大喬林提供／李宜杰台南傳真）

鳥友楊仁賢近日於台南市北門區八掌溪口，發現1隻灰白色系的伯勞，起初以為是台灣的稀有冬候鳥「楔尾伯勞」（Chinese Grey Shrike），後來經討論後發現是台灣從未正式紀錄過的迷鳥「灰伯勞」（Great Grey Shrike），令人驚喜。

台南野鳥學會指出，灰伯勞體長約25公分，體長比楔尾伯勞短了約5公分，體型明顯較小，且次級飛羽沒有明顯白斑，這點可與楔尾伯勞區別。

灰伯勞夏季繁殖於中亞到歐洲北部，冬季南遷到歐洲中南部、南亞及非洲北部度冬。灰伯勞在全世界的亞種有12種，這次飛到台灣來的是pallidirostris亞種，是灰伯勞12個亞種裡，分布最東邊的亞種，主要分布在中亞一帶，也是離台灣最近的亞種。

鳥會推測，灰伯勞應該要從中亞地區飛到南亞的印度度冬，但不知何種原因，迷路往東偏離了4000公里來到台灣。鳥會也稱，可能是因為牠為第一年出生的幼鳥，才迷路飛到原本分布以外的地方，這也是以往鳥友發現的現象。

台南鳥會呼籲，灰伯勞活動範圍靠近八掌溪堤防，鳥友活動時，請注意自身安全。另外，鳥會也呼籲，鳥友不要餵食灰伯勞，以取得心目中想要的照片。根據前幾天鳥友觀察，灰伯勞在該地有豐富的食物可以食用，包括捕食彈塗魚、螃蟹等。

(中時 )