新冠肺炎疫情肆虐，美國影響尤為嚴重，有些說法稱中國大陸湖北省武漢的華南海鮮市場及附近實驗室可能是源頭，但據美國疾病管制暨預防中心（CDC）科學家發表的最新研究，去年12月中旬新冠病毒就已在美國出現，要比先前的認知時間更早。世界衛生組織(WHO)則指出，目前不排除有多個零號病人的可能。

據美國大報《華爾街日報》報導，這篇11月30日發表於《臨床傳染病》雙周刊的研究指出，CDC研究人員為了釐清在美國第一個新冠確診病例前，是否有人體內已具新冠病毒抗體，因此檢測美國紅十字會在去年12月13日至今年1月17日間，所採集到的近7千4百份捐血者血液樣本。

檢測後赫然發現，其中106份樣本含病毒抗體，39份來自西岸的加州、奧勒岡和華盛頓州，捐血時間為去年12月13至16日。另外67份來自麻州等地，捐血時間為去年12月30日之後。

換言之，新冠病毒可能在去年12月中旬就已進入美國，都比公告的首例確診還早。CDC在1月19日通報，一名自大陸返回加州的患者出現疑似症狀，2天後確診。

而據《TVBS》4日報導，世界衛生組織(WHO)新冠肺炎計劃小組領導人柯爾霍夫近日稱，世衛研究團隊已在今年11月底進入中國大陸進行「朔源研究」，目前不排除有多個零號病人的可能，相關研究仍需大陸組織資源來規畫執行。

(中時新聞網)