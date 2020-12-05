老翁分完家產變人肉皮球「輪住5兒家」 鄰居氣炸：怕死在誰家中

一名網友指控，住家附近的老翁日前將家產分給5名子女後，遭到兒女互踢皮球、不願長時間照顧，老翁因此每5天就要揹著行李到下一子女家住，「子女們好像怕老翁死在任何人家裡」，他痛批老翁子女們相當狠心，讓老人家每周搭公車換家住，怒罵「你們也會老，自己子女也正看著！趕來趕去，看死在哪家！」

該網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，附近鄰居家的老翁在老婆過世後，將家產分給5個子女，他起初與子女商量每個月輪流住子女家中，但之後子女們陸續找理由縮短住的時間，從半個月、10天、1星期慢慢減低時間，最後導致老翁「每五天」就要提著行李，前往下一個子女家中。

老翁分完家產後遭子女踢皮球不願照顧，每5天就要換到下一個子女家中住。（圖／翻攝自臉書 爆怨2公社）

該網友痛罵，老翁子女們像是踢皮球一樣，讓老翁在每個家中奔波，「好像怕死在任何人家裡，每次看到阿公背行李，自己坐公車眼角泛淚，真想大罵那些人『畜牲』」，他說「你們也會老，自己子女也正看著，（把父親）趕來趕去，最後看死在哪家！」

許多網友看到文章後痛罵老翁的子女沒有良心，留言說「他們怎麼對待父母，以後他們的子女也會怎樣對待他們」、「所以財產要抓著，兒女才會照顧得勤」、「現在社會多的是這種不孝子女！」

(中時新聞網)