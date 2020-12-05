檢場到後台跟媒體打招呼。（陳俊吉攝）

李翊君今晚在台北國際會議中心（TICC）舉辦「翊如既往演唱會」，相隔3年再辦演唱會，為了給粉絲耳目一新的感受，李翊君此次豪砸逾千萬成本，硬體及軟體全面升級，也是TICC首次啟用大型LED屏幕和地屏，打造豐富的視覺饗宴；更特別的是，出道33年的李翊君向來排斥在台上跳舞，今晚將在台上載歌載舞，她開唱前受訪表示：「看到賺到，保證超精彩，但也謝謝歌迷朋友們，在今年這麼艱難的一年，願意來現場聽歌。」

她的老公檢場、女兒香奈兒昨彩排及今晚演出全程陪同，檢場更於開場前提早到一樓當起「招待」，招呼到場欣賞的藝人好友；問檢場事前有無幫老婆加油打氣？他甜誇李翊君「游刃有餘」：「她舞跳得很好，出乎我的意料之外，應該是屬於硬底子功夫的，能跳軟柔的動作很不容易，看完以後保證會讓大家Shock（驚訝）。」至於會否上台合唱？檢場幽默笑回：「演戲就可以了，唱歌就不必了。」

費玉清送花籃祝賀李翊君開唱順利。（陳俊吉攝）

李翊君及檢場圈內人緣好，今吸引許多好友到場朝聖，包括動力火車、陳明真、李芳雯、游鴻明、謝麗金及大百合等人；而費玉清、龍千玉及羅時豐等人也送花籃致賀，費玉清不僅在花牌上寫著「翊如既往、金嗓輝煌」，更傳簡訊預祝李翊君演出順利。

(中時 )