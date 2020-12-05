從高雄彌陀開心去台南白河參香，女童原本要坐遊覽車，最後跟著爸爸坐上貨車，卻被燒死在車上。位於廟會隊伍最後頭的電子鞭炮車怎麼會起火，廟方也覺得奇怪。宮廟人士指出：電子炮透過瓦斯搭配氧氣製造聲響，使用時會出現「回火」的情況，如果氧氣瓶漏氣或是周邊有帆布等易燃物，極有可能引起火災。

起火疑凶曝光？廟會炮車大火燒死9歲女童 電子鞭炮無法可管（中時新聞網）

據現場消防人員表示：發生意外的貨車，車上有電子鞭炮機，以及一般的傳統煙火。後車斗人員在進香途中使用電子鞭炮機，同時也施放部分傳統煙火如沖天炮、連珠炮，不過事發當時，並沒有施放煙火，因此工作人員已經把大炷香熄滅，當時也沒有使用鞭炮機，起火原因十分離奇。

有宮廟人士指出，電子鞭炮機在各地廟會活動十分常見，一般會架設在小貨車後方，由工作人員操作。電子鞭炮機又被稱為電子禮炮機，透過混和少量瓦斯及氧氣，燃燒產生氣爆聲響，炮竹音效逼真且大聲，還有多種模式，完全不輸給傳統鞭炮。

電子鞭炮機透過瓦斯結合氧氣製造聲響，在廟會活動十分常見。（資料照片）

有目擊者表示，小貨車兩側和車頂都裝設有車用帆布，起火當時，還有民眾試圖想要扯開帆布協助車內人員逃生，無奈還是發生9歲女童罹難的慘劇。意外現場照片顯示，貨車後車斗位於車尾後方裝置有電子鞭炮機，而且明顯可見瓦斯桶和氧氣氣瓶，尺寸比一般的電子鞭炮機還要大上許多。宮廟人士說，電子炮在使用的時候，會出現「回火」的情況，機器周邊還是會有火光，如果遇到氧氣鋼瓶漏氣、或是回火燒到易燃物，還是有機會引起火災。

消防局單位表示，目前從地方到中央，關於鞭炮機使用，尚無法令能夠規範或禁止。至於這起火燒車意外的真相，正由消防局鑑識單位調查中。

(中時新聞網)