東埔溫泉區新地標「白鹿傳奇」及溫泉廣場，5日揭幕啟用。（廖志晃攝）

南投縣長林明溱，歡迎大家到東埔溫泉泡湯。（廖志晃攝）

信義鄉長全志堅，宣告即日起信義鄉旅遊旺季開始了 。（廖志晃攝）

行政院原民會副主委谷縱．喀勒芳安，回到家鄉特別開心。（廖志晃攝）

玉山下的東埔溫泉季，5日晚間啟動。（廖志晃攝）

南投溫泉季「玉山戀、東埔情」東埔溫泉季，5日盛大開幕，呈現歷史傳說的「白鹿傳奇」和溫泉廣場同時揭幕，為百年歷史的東埔溫泉，再創新里程碑。

南投縣長林明溱表示，為展現溫泉區新風貌，縣府爭取到鎮內政部營建署「前瞻計畫」補助3億元，在東埔溫泉區進行「綠色生態路網─道路及街區閒置空間綠美化」、還有「道路幸福設施─夜間氛圍營造及指標系統共桿」、道路養護整建─架空纜線整合地下化、街道市容管理─廣告招牌整理、擋土牆生態綠化，及溫泉廣場空間改造等優化措施，讓東埔溫泉街區煥然一新，提供遊客更優質遊憩體驗。

東埔溫泉白鹿傳奇及溫泉廣場啟用，由林明溱、行政院原住民族委員會副主委谷縱．喀勒芳安、信義鄉長全志堅、縣議員全文才、東埔溫泉觀光發展協會理事長古道弘等人，共同主持揭幕。

在東埔國小的盛大晚會，邀請金夢庭、SALAW舞團、全世煌、星光歌手盧學叡、巴拉岸樂團等演出；現場並提供烤大豬、小米酒及傳統麻糬等美食招待各地遊客；壓軸登場的是火把浴衣踩街，現場發放限量浴衣、火把，從東埔國小出發，在東埔老街繞行，讓與會民眾充分感受歡樂的氛圍與慶典的喜悅。

東埔溫泉位於陳有蘭溪畔，海拔約1200公尺，泉質PH7.7屬弱鹼性碳酸泉，水質清澈，平均溫度約在45℃左右，泡湯之餘可順遊當地布農族部落文化與美食；台灣好行「東埔線」已開通，遊客往返東埔交通更便利，還可漫步雙龍瀑布七彩吊橋、彩虹瀑布、情人谷等景點，冬季時可眺望玉山峰頂皚皚白雪，堪稱泡湯旅遊最佳享受。

(中時 )