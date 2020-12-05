鄭姓女童與父親到台南進香，從遊覽車改搭放置鞭炮的小貨車，沒想到疑似因炷香火星點燃爆竹，火勢一發不可收拾，女童葬身火窟。（莊曜聰攝）

車上眾人餘悸猶存，表情委頓。（莊曜聰攝）

鄭姓女童因火燒車葬身火窟，疑似因為工作人員熄滅柱香時惹禍。（莊曜聰攝）

進香遇死劫9歲女童成焦屍 疑熄滅柱香時點燃車內鞭炮惹禍（中時新聞網）

高雄市彌陀區舊港三千宮舉行建醮大典，5日是最後一天，千餘信眾前往台南將軍、白河等地參香，沒想到竟發生悲劇，9歲的鄭姓女童與父親因遊覽車停得遠，乾脆「搭便車」，坐上載有安全鞭炮的小貨車，卻疑似因人為疏失，點炮的炷香未完全熄滅，火星引燃車上鞭炮，眾人跳車逃生，才發現女童還在車上，雖警消到場後10分鐘內就將火勢撲滅，但女童已成一具焦屍。

據了解，三千宮信眾大陣仗，一早先到台南市將軍區李聖宮進行「請火」儀式，再轉往白河區湄洲宮參香，結束後在街區遶境，經過中正路傳統市場鬧區時，行駛在最後壓陣的「炮車」卻出狀況，先是冒出濃濃黑煙，再傳出類似鞭炮爆炸聲，最後車子全面燃燒、火光沖天，車上工作人員倉皇逃出，手腳、臉部都有燒傷痕跡。

剛跳車的42歲鄭姓男子又衝回去，哭叫「我的女兒還在上面！」眾人趕緊上前將他拉開，並試圖將車斗蓬架掀開，警消也到場拉起水線灌救，不到10分鐘撲滅火勢，但鄭男的9歲女兒已成一具焦屍，他跪地痛哭，場面哀戚。

據了解，鄭男是建築工人，因為單親緣故，放假或外出時就會把女兒帶在身邊，這次跟著信眾到台南進香，結束後因為遊覽車停放位置較遠，剛好女童叔叔負責放鞭炮，就「搭便車」到集合地點。

事發時，炮車行駛到中正路鬧區，因不用燃放鞭炮，車上負責點炮的李男要將柱香捻熄，疑似一時不慎，餘燼落入車內點燃鞭炮，一時間濃煙竄出、火光四射，嚇壞目擊民眾，車上6名大人跳車逃生，卻不見女童，初步研判她因為坐在車斗內側，可能第一時間就被濃煙嗆到，也沒有安全空間可躲避，活活燒死。

警消封鎖現場調查，車上載運的鞭炮已燒成灰燼，看不出原先載運量，一旁的環保鞭炮機外殼燒融，露出內部的瓦斯及氧氣瓶，所幸當時關閉未使用，若引發爆炸，恐造成更大傷亡。

遶境隊伍當下還不知後方發生大事，林姓主委得知後，表示「相當遺憾」，他說這次參與的信眾都要報名，為什麼原本搭乘遊覽車的鄭姓父女會坐上炮車，鄭姓女童有沒有報名、保險，都還要清查；廟會燃放鞭炮擾人、引發爭端時有所聞，這次造成意外帶走幼童生命，安全問題需要正視。

(中時 )