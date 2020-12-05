小S徐熙娣雖然近期節目主持量變少，但生活依舊多采多姿，時常在社群平台上分享生活日常的她，先前貼出她為了擔任蔡依林演唱會嘉賓，不僅一餐吃得少又清淡，為了練舞更練到雙膝瘀青，看得網友直讚小S實在太敬業。向不來介意扮醜的她，昨(4日)在自的社群平台上分享了一支用手機APP製作的影片笑翻眾網友。

昨天小S使用最近一款很流行的AI換臉APP，不只能性別轉換，同時還能把自己的五官合成在大明星、歌曲MV或是電影畫面上。影片裡，小S秀氣的臉蛋合成在肌肉男星席維斯史特龍、巨石強森身…等人身上時，違和感十足，看得小S自己都說：我當男的好噁，史上最噁造型。

此篇貼文更引來蔡康永和范范來留言。也有玩這個APP的范范直說不敢分享自己的影片，因為完全不像；蔡康永更是不改以往說話風格：「我覺得席維斯史特龍可以告你」，看得不少網友紛紛也要康永哥拍一個試試看。

許多網友也在影片下方留言：「要是林志玲的話，根本沒法看」、「還是適合女巨星這個稱號」、「秀氣的大隻佬」、「就我一人覺得有點噁嗎」。

(中時新聞網)