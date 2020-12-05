大糧倉計畫推廣國產雜糧，食農教育親子野餐在雲林縣斗六市登場。（張朝欣攝）

農糧署大糧倉計畫推廣國產雜糧，5日在雲林縣斗六市環保運動公園舉辦「糧辰即食，糧心好FOOD」食農教育親子野餐體驗活動，透過寓教於樂方式，讓民眾更認識國產雜糧的種類、生產情況及營養價值，促進國內雜糧消費市場。

野餐體驗活動由保證責任雲林縣瓊埔合作農場主辦，現場有雜糧作物攤位展示、加工製品展售、免費地瓜泡芙及雜糧DIY體驗品嘗、國產雜糧闖關遊戲、親子趣味競賽、食農教育及有獎徵答活動，吸引上千名民眾前來同樂。

合作農場理事主席、水林優質地瓜品牌「阿甘薯叔」創辦人蘇嘉益表示，身為農民及加工業者，有責任讓消費者從源頭了解農作物的生成、採收、加工等流程，希望藉此活動讓食農教育往上延伸、往下扎根。感謝農糧署補助活動經費，以及雲林縣政府、斗六市公所、斗六市民代表會協辦。

雲林縣長張麗善說，雲林是農業大縣，不只稻米，很多雜糧作物都是生產大宗，產值全台名列前茅，而且品質優良、安心實在，特別是縣府積極打造雲林良品這個精品品牌，希望網獵更多的國產雜糧製品加入品牌認證。

農糧署中區分署副分署長洪宏毅指出，國產雜糧種類多元、營養價值高，符合現代人保健養生需求，是消費者的最佳選擇。大糧倉計畫希望以國產雜糧取代進口，藉由提高糧食自給率、降低食物里程、推行契作契銷等面向，有效解決農產品產銷問題。

(中時 )