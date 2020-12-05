國際新冠肺炎疫苗已如火如荼展開施打計畫，國人何時有機會能接種？衛福部長陳時中日前說有希望提前至明年3月，但後來又改口稱僅是樂觀評估，要依疫苗製造和臨床試驗結果而定。對此，前立委沈富雄表示，衛福部長陳時中要超前憂慮2件事情，一是民怨醞釀；二是大陸的宣傳攻勢，他更直言，陳時中老戲演久了會變笑話。

沈富雄4日時在政論節目《少康戰情室》中表示，陳時中國家團隊要超前憂慮兩件事情，第一件是明年1月到3月，各國都會如火如荼的在打疫苗，但台灣人民就如大旱之望雲霓沒得打，「那當然不需要打，大部分人都沒出國，而且台灣很乾淨，你急什麼？但這就是另一種民怨在醞釀，要小心處理」。

至於第二件事情，沈富雄指出，現在很尷尬，因為大陸的疫苗已經大量生產，而且他們會運到第三世界國家，「到時候大陸會說這不是口罩，這是疫苗，這不是Taiwan can help，這是China can help」。

沈富雄認為，到了那個時候，陳時中每天下午大概就不敢坐在那邊說，我們今天又有2個，2個是來自什麼國家，沈富雄還忍不住直言，「這個老戲演到今天，會變成笑話」。

(中時新聞網)