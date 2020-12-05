巨星劉德華結束金雞獎評審的工作，近期又開始投入主演電影《拆彈專家2》宣傳，更首登直播平台體驗賣東西；日前大陸網紅薇婭賣東西直播間請來重量級男演員劉德華，當天分成四輪要賣出50萬張電影票，沒想到其中一輪不到3秒就賣光，劉德華本人也嚇到，見證男神魅力不減。

劉德華領銜主演的電影《拆彈專家2》近日上映，他也首次以直播方式為電影宣傳，特地到人氣網紅薇婭的直播間玩遊戲賣電影票，過程中玩猜謎遊戲、表演六親不認，親和力十足；在其中一項遊戲結束後，薇婭拿出10萬張電影票販售，倒數5秒沒數玩就賣光，劉德華在一旁看傻，愣了一下才說「什麼意思？」、「就剛才5、4、3… …一下子就賣光了？好假啊，是真的嗎？」。

劉德華成功在直播賣出50萬張電影票，在票都賣完的時候，他還有露出難以置信的震驚模樣，呆萌反應粉絲看了又開心又好笑。(圖/ 摘自微博)

直播過程中薇婭直播間還因為在線人數過多，差點斷線，劉德華則成功在直播賣出50萬張電影票，在票都賣完的時候，他還有露出難以置信的震驚模樣，呆萌反應粉絲看了又開心又好笑，紛紛留言「傻眼的表情好可愛」、「電影跟私底下超大反差」、「好想看久一點喔」。

59歲的劉德華被譽為「不老男神」，但日前爆出8歲女兒劉向蕙進醫院檢查的消息，雖然他打起精神工作相當敬業，而直播時偶爾能看到他臉上的皺紋，不禁也讓粉絲心疼。

(中時新聞網)