有「老溼姬」封號的網紅米砂，曾因為了孫安佐墮胎引發話題，日前她宣布進軍AV界，當起AV監製，親自寫腳本、畫分鏡，甚至還下海當臨演，而爆岀「7成網美在賣淫」的F奶網美橫綱凱咪，近日也接受情色平台邀約擔任AV導演，橫綱凱咪就在社群平台發文點岀自己與米砂導演的AV不同之處。

橫綱凱咪在IG表示，對自己看完AV達人一劍浣春秋對她們執導作品的點評很有感，「我想特別強調，真的就跟一劍浣春秋講的一樣，我的比較有誠意。」認為主要原因是米砂的劇情太過女生視角且太多感覺出戲的劇情，導致畫面沒有衝擊感，但畢竟看av還是以男性觀眾為大眾，「再加上女生想要的av一定不會是男生所想的，所以與其說米砂導av，不如說米砂導的是女性角度的av偶像劇，再加上男優有露臉這點，也會讓觀眾有一種劇情感。」

米砂也進軍AV界監製成人片。（圖／翻攝自米砂IG）

橫綱凱咪認為，觀眾看A片就是喜歡看男主角演技爛，「誰想看比自己帥的男生軋妹子啊」，至於她執導也會有女生視角的問題？橫綱凱咪則稱自己有一個對av與宅文化很懂的經紀人，對方提供了很多男性角度想看的東西，才讓她拍成這次的作品，「台灣尚未有人拍過，所以才有這次的汁男9p的概念」。

橫綱凱咪覺得劇情難以突破，就從視覺下手，所以自己才建議拍台灣沒人做過的汁男題材，最後，她更建議米砂「先想一下，男生想看的是什麼，如果只是普通的劇情，那也許這已經滿足不了台灣觀眾了，也許自嘲自己與安x的事件改編成av，還會更有新聞爆點。」

(中時新聞網)