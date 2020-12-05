李翊君今晚在台北國際會議中心開唱。（寬宏藝術提供）

李翊君今晚在台北國際會議中心（TICC）舉辦「翊如既往演唱會」，她身穿3D列印的超長裙襬華服、站在60公分的高台上獻唱〈永遠永遠〉揭幕，裙上呈現炫目漸層效果，搭配舞台地板的放射光芒，開場氣勢十足。李翊君隨後脫去長裙襬，以一席雪白斜肩洋裝獻唱〈這樣的我〉、〈沉默的祝福〉等歌，觀眾熱情合唱，現場瞬間變身大型KTV。

唱完〈愛不釋手〉後，李翊君向全場觀眾問好，她按住自己的胸口直言：「我好緊張，真的好緊張！三年前我在這邊開演唱會，那天雨下得很大很大，剛好有颱風，那天我上台前心裡很不安，心想『會有人來嗎』？今天我來（彩排）時雨也很大，請問現在外面還有下雨嗎？如果還有，我要謝謝大家，每次我辦演唱會都下雨，謝謝大家冒雨前來，今天上台前跟三年前的心情一樣『會有人來嗎』！」看到滿場觀眾支持，她感恩地向大家鞠躬。

李翊君接著透露，其實一開場站在高台上獻唱，中間一度差點發生意外，「還好我剛站在上面抓住（背後的安全護欄），差點要摔下來」。直呼幸好燈光師打燈打得不錯，讓觀眾沒有因此受到驚嚇，「請你們將今天的熱情都奉獻給我，聽到你們的掌聲我才不緊張，不然真的好緊張，因為有你們，我才能做這場演唱會」。

(中時 )