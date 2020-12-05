頗具薪火相傳意義的「美和華興傳承菁英賽」，今年輪到美和棒球隊作東，比賽今（5）日在美和中學進行，盛況空前，也是當地大事，文化部長李永得、縣長潘孟安和地方賢達均蒞臨觀戰。重頭戲是兩隊OB的先發陣容，19人相加超過1000歲，堪稱一場「千歲棒球盛宴」。最後華興以10比4勝美和，中止2連敗，雙方交手3屆，美和2勝1敗。

兩隊OB實際上只出戰3局，便由在學的青少棒學弟妹接手比賽，夾在中間的是比較年輕的棒球校友，華興棒球OB校友會長林華韋趕在開賽前抵達。日前他因騎單車閃避毛小孩摔車，導致腳部骨裂，現在雖已好很多了，但仍不便上場比賽。先前他在記者會中形容這次比賽是「深入敵營」，反而高奏凱歌，讓他臉上增光不少！

資深OB只要上場比賽無不使出渾身解數，場邊的球迷、後輩也不吝給予掌聲鼓勵，中途退場後還有人索取簽名、要求合照，彷彿回到當年的球員時期的盛況，大家無不笑到閤不攏嘴。負責現場播報的則是職棒元老「梁Sir」梁功斌，他對OB們十分熟稔，重拾麥克風游刃有餘，時而鼓勵稱讚、時而插科打諢，播報功力尤勝當年。

統一獅三位資深球員高國慶（左起）、潘武雄、潘威倫到場站台。（廖德修攝）

現役職棒球員也有人到場相挺，例如統一獅隊「三老」高國慶、潘武雄、潘威倫，即使戴上口罩，眼尖的球迷仍紛紛上前要求合照、簽名。「嘟嘟」潘威倫表示，這裡有許多回憶，有辛苦也有快樂，只要走一趟校園就陸續湧現。潘武雄則說，看到許多賢拜上場打球，身體保持健康，真的很高興。

中職最年長、現年42歲的高國慶還走進當年的初中教室找尋回憶，並且說當時他就坐在最後一排，以前根本沒有冷氣，現在設備真的好太多了。而他印象最深的是數學老師會叫大家到上講台解題，每次都做不出來，只能看著黑板發呆，結果就是挨板子，現在回想起來反而覺得有趣。

(中時 )