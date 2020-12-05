一名單親母親日前在家小酌後，上廁所時不慎摔破頭流血，緊急送醫後，在做縫合手術時，被醫師、護理師得知有喝酒，醫生竟當場說「喝酒的人都是垃圾、社會敗類」，護理師也對她冷嘲熱諷，讓她氣得直接坐起來與對方對質，她強調沒有酒醉、意識清醒，也沒有酗酒習慣，醫師此舉已羞辱到她，決定申訴。

該母親在臉書「爆怨公社」發文表示，她日前在家小酌後，半夜起床上廁所時不慎滑倒，頭遭撞擊後當場血流如注，緊急叫救護車送到醫院，但醫師、護理師在做縫合手術時得知她有喝酒，馬上對她冷嘲熱諷，「醫生說喝酒的人都是垃圾、社會敗類，爛到爆」，她當下聽完後氣得坐起來理論，直說「你剛剛說什麼！遇到你這種醫生，我真的是上輩子倒了霉」。

該母親強調，當時她雖然身上都是血，但是意識很清楚，她的父母都是醫療人員，因此絕對比任何人都知道醫護人員的辛苦，「如果不是因為跌倒，撞到要害狂噴血，我是絕不願意進醫院浪費醫療資源」，她還說自己只是在公家機關工作的單親媽媽，利用放假時間在家裡小酌而已，並沒有酗酒習慣，認為醫師此舉已侮辱到她，決定申訴。

許多網友看到文章後紛紛留言表示，「在家喝酒又沒有影響到人，醫生態度真的很差」、「醫界不是服務業，但有些醫生臉色真的很不好看」、「許多酒後鬧事的人會送來醫院，但醫生不該以偏概全，更不該羞辱病人。」

(中時新聞網)