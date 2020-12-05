第18季超級籃球聯賽（SBL）5日在新莊體育館登場，尋求衛冕的台灣啤酒，開幕戰就靠新洋將米勒貢獻23分、14籃板的雙十數據，上季雙料MVP蔣淯安也摘20分，最後以82比69輕取明顯「保留實力」的裕隆納智捷。

台啤總教練周俊三賽後大力讚揚米勒表現，「他很明顯還在習慣當中，但我不斷提醒他在台灣打球，他會在內線獲取很多機會，我想他在今晚做得還不錯，除了充分保護好籃板球，也在場上不會貪功，我算是很滿意。」

上季包辦年度與總冠軍賽MVP的蔣淯安，也對這名新隊友讚不絕口，「認真來講，米勒真正跟我們練球或搭配才兩天，現在也還在摸索與熟悉當中，但他首場表現可圈可點，也在場上並非只打自己的球，機動性也不錯。」

至於自己的開幕戰表現，蔣淯安謙虛表示，目前還有39場例行賽要打，現在就說想要完成年度MVP連霸還太早，「但我會朝著這個目標邁進！」他也提到本季找回台啤元老陳世念，對於穩定台啤後場戰力的幫助很大。

只是台啤開幕戰就折損一名大將，先發射手黃鎮打到最後5分24秒，因為搶救一顆界外球，不小心造成右大腿後側拉傷，當場倒地不起，隨後雖想用擔架把他扛出來，他仍自行起身，且靠隊友攙扶才能離場，目前他的傷勢情況還不確定。

裕隆則以「喬丹女婿」克里斯馬斯20分、10籃板表現最佳，不過他們並未拿出完整實力應戰，因為「男模」呂政儒、「鋼鐵人」周柏臣兩大主力皆因傷缺陣，裕隆總教練邱大宗說：「政儒至少還需1周，柏臣則到12月底。」

(中時 )