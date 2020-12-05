有人在網路上整理出「一句話惹怒高雄人」的文章，臉書粉絲專頁「高雄點」就詢問網友，「2020年版一句話惹怒高雄人」，釣出各種精彩回答，今年則以「你們這些投罷免票的，良心都不會痛嗎？」這句話獲得最多讚。

2019年韓國瑜剛當選高雄市長，競選口號為「貨出得去、人進得來，高雄發大財」。當時許多人遇到高雄人都會問「有發大財嗎？」一句話就惹怒高雄人。2020年韓國瑜被罷免，市長換成陳其邁。「高雄點Kaohsiung.」特別強調，市長已經換人不要再講「高雄發大財囉」。網友表示，「市長換人了，但沒辦法還是想怒罵。」

「一句話惹怒高雄人」，網友紛紛留言表示，「愛情摩天輪沒了。」、「你們這些投罷免票的，良心都不會痛嗎？」

其他網友也表示，「在南部坐公車的都是傻瓜。」、「高流…海音比較好聽好嗎？」、「還我海音。」、「高雄人自己選擇讓高雄又老又窮。」、「海音中心淪借廁所。」、「誰說的、有白紙黑字嗎？」、「你韓粉喔？」、「南部不是都鄉下嗎？」

市長已經換人不要再講 #高雄發大財 囉 . 商業 高雄開新點 建設 高都觀測站 社團 點.高雄 IG高雄點 instagram.com/kaohsiungden IG台南點 instagram.com/tainanden 由高雄點 Kaohsiung. 發佈於 2020年12月5日 星期六

(中時新聞網)