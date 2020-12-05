有人在網路上整理出「一句話惹怒高雄人」的文章，臉書粉絲專頁「高雄點」就詢問網友，「2020年版一句話惹怒高雄人」，釣出各種精彩回答，今年則以「你們這些投罷免票的，良心都不會痛嗎？」這句話獲得最多讚。
2019年韓國瑜剛當選高雄市長，競選口號為「貨出得去、人進得來，高雄發大財」。當時許多人遇到高雄人都會問「有發大財嗎？」一句話就惹怒高雄人。2020年韓國瑜被罷免，市長換成陳其邁。「高雄點Kaohsiung.」特別強調，市長已經換人不要再講「高雄發大財囉」。網友表示，「市長換人了，但沒辦法還是想怒罵。」
「一句話惹怒高雄人」，網友紛紛留言表示，「愛情摩天輪沒了。」、「你們這些投罷免票的，良心都不會痛嗎？」
其他網友也表示，「在南部坐公車的都是傻瓜。」、「高流…海音比較好聽好嗎？」、「還我海音。」、「高雄人自己選擇讓高雄又老又窮。」、「海音中心淪借廁所。」、「誰說的、有白紙黑字嗎？」、「你韓粉喔？」、「南部不是都鄉下嗎？」
(中時新聞網)
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