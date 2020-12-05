台茂公園地標雪人。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

台茂公園人潮擠爆現場。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

台茂煙火。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

耶誕光雕秀。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

12日午後時分，有台茂耶誕野餐日。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

極光耶誕樹。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

極光耶誕樹。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

極光耶誕樹。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

台茂煙火。(台茂提供／蔡依珍桃園傳真)

2020耶誕跨年台茂購物中心特別斥資千萬，打造幸福歡樂全集中「台茂Shining★耶誕嘉年華」，11月26日到明年1月3日，連續39天超澎拜，極光耶誕樹、耶誕光雕秀、煙火秀、演場會、耶誕市集一網打盡，5日特別邀請音樂精靈魏如昀演出， 寒風大到她的歌本都被吹落，但她仍以溫柔嗓音帶來一連多首經典歌曲，更翻唱甫拿下金馬獎最佳電影原創歌曲的《刻在我心底的名字》，現場觀眾聽得如癡如醉，直呼：「耳朵懷孕了！」

台茂購物中心因應耶誕季，在B2樓微笑劇場，打造8米高的雪地耶誕樹，搭配極地的璀璨星空與舞動極光，把北極圈才會出現的幸福極光帶到台茂購物中心，不能出國沒關係，台茂讓你一秒到北極圈感受幸福極光！

11月26日開始，開館後的每個整點都會有五彩的極光大爆發，配合由天而降的雪花與音樂秀，「歐若拉女神與雪精靈的音樂秀」傳遞滿滿幸福感，每天有10場精彩極光大爆發秀。

幸福的玩樂歡笑聲總是貫穿中庭延伸到全館；空中則有7樓屋頂懸吊至2樓的大型雪花燈飾，由每層樓往中庭看，都可以感受濃厚耶誕氣氛。今年暑假登場的台茂公園打卡地標前，也多了2座「雪人cosplay」由可愛雪人巧扮的耶誕老人與麋鹿報佳音，歡迎來台茂城堡的每一個人。

12月5日晚上由超級星光出道的音樂精靈魏如昀強力接棒，在耶誕星光演唱會，用歌聲傳遞愛，在星空下的演唱個人音樂作品及膾炙人心的經典曲目，現場獻唱，感動人心。

錯過魏如昀歌唱沒關係，12日午後時分，有台茂耶誕野餐日，在草地上的耶誕派對，報名豪華組則有豐盛的餐點組合，在台茂公園的耶誕派對，有陽光、和風、綠地與享受相聚時的美好。19日夜晚則有耶誕表演火舞達人秀，在夜空中展現火舞的力與美。每周都有高質感的藝術演出、胖卡餐車等。

16日開始至27日，更有國家級光雕團隊精心打造共50場聲光奇幻大秀，由今年在總統府國慶光雕秀的國家級團隊製作的台茂耶誕光雕秀，有驚奇感動的奇幻旅程，在城堡外牆上放映，連續12天，由傍晚6點開始放映，共50場，絕對不能錯過。

12／19至20假日時間14：00~17：00；12／24-25平安夜至耶誕節19：00~21：00則有甜心耶誕姊姊限定480分鐘親善會，耶誕老人不在家，由甜心姊姊代班，長達8小時在耶誕樹前與大小朋友合影與發送糖果小禮物，限定4日，共12場。

耶誕節當周還有耶誕市集，24日至27日由桃園市經發局邀集桃園各地好吃好買好玩的聚落型市集「耶誕趕集」，感受桃園在地風情物產，保證周周精彩，一路陪大家跨年。

(中時 )