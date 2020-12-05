高雄市議員黃捷罷免案於11月20日提交第二階段連署名冊，罷捷總部為衝出最高投票人數，積極投入宣傳造勢。黃捷表示，自己不會像高雄市前市長韓國瑜那樣「蓋牌」，並強調會和罷免投票「直球對決」。對此，罷捷總部發言人徐尚賢反嗆，希望她能堅持到最後一刻，別到時候又投出「變化球」。

對於黃捷說要「直球對決」，徐尚賢表示，黃捷面對民間發起罷免行動的態度，從消息傳出後囂張跋扈的嗆聲「放馬過來」，到實際展開連署時藐視人民的嘲諷「鳳字很難寫」，再到進入第二階段連署時言不由衷的改口「尊重」，近期又肆無忌憚的挑釁「邪不勝正」，昨日又再誇下海口的表示「直球對決」。

徐尚賢指出，黃捷的態度一直以來都是搖擺不定，如今的直球對決一說，希望黃捷這次的態度可以堅持到最後一刻，別到了特定的時間點又再投出「變化球」來愚弄人民。

此外，「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」也在臉書上貼PO出黃捷受訪時的照片，並在照片中寫道，「妳以為妳在玩職棒手遊嗎？乾脆玩傳說對決好了」。

網友們也留言回應，「她應該只有直球，其他球沒有了。看到她就倒彈」、「什麼時候要投票」、「懷疑她思覺失調或受有心人士慫恿」。

(中時新聞網)