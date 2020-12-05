隨著網路逐漸普及，許多直播主都會透過直播販賣商品，爭議事件也層出不窮。大陸一名王姓工人去年5月滑手機時，看到自己關注了半年的正妹直播主正在販賣二手蘋果手機，一時衝動便下單購買，不料收到的手機卻是假貨，還慘遭賣家封鎖。為了維護權益，王男耗時1年多、苦追了1800公里，終於讓對方得到懲罰。

綜合陸媒報導，2019年5月間，工人王東東（化名）像往常一樣寂寞難耐，習慣性點進了關注半年的女主播直播間；當時，女主播正在向粉絲展示蘋果手機，她溫柔地告訴螢幕後方的男粉絲們，這部手機原價1萬（約新台幣4萬3200元），是頂配版本，自己已經用了幾個月，現在半價轉讓，感興趣可私訊聯繫。

深夜的心靈總是感性的，王東東不清楚自己真的是需要手機，還是被螢幕中的正妹打動，總之他決定透過微信詢問；購買之前，王東東又恢復了理性，擔心買到假貨，於是仔細詢問了手機情況，在女主播耐心解釋之下，他也慢慢放下戒備，隨後轉出人民幣4000元（約新台幣1萬7200元）給對方。

收到手機後，王東東才驚覺自己買到假貨，趕緊要求女主播退款，結果慘遭對方封鎖；由於網路詐騙十分常見，多數人都選擇自認倒霉，但王東東不甘心，隨後開始了漫長而艱難的維權之路，首先他連續2次向直播平台舉報，投訴女主播販賣假貨、欺騙粉絲，成功讓對方的帳號被永久停權。

事隔半年，王東東從山東青島趕赴發貨地四川成都找人，兩地相隔1800公里，無奈成都實在太大，即便有電視台、公安局的幫助，也沒有找到女主播；直到今年3月，王東東決定把女主播和平台一起告上北京互聯網法院。法院今年9月宣判，判處女主播須退還原告4000元購機款，並支付3倍賠償1萬2000元。

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(中時新聞網)