日本桌球天后福原愛結婚4周年，身為高雄媳婦的她上壹電視《我是救星》，主持人陳雅琳問她：「學會台語了沒？」她當場秀了幾句，但卻是「落賽」、「普攏共」和「假掰」，陳雅琳驚訝詢問：「誰教妳這些啊？」福原愛開心回答：「我老公啊！」

福原愛坦承，「剛來台灣實在沒朋友」，懷第一胎時一度陷入憂鬱，所幸老公江宏傑很體貼，好幾次在她想不開時拉她一把，「幸虧有小傑跳出來，跟我講道理，救了我好幾次，把我的心裡面，已經黏在旁邊很髒的東西，挖出來」她曝江宏傑曾在自己來台時，短短2天內，照3餐買了各種不同口味、甜度、冰度的珍珠奶茶進貢，讓她選出最喜歡的口味，貼心程度爆表。

談起自己25年桌球選手生涯，福原愛坦言，「一直生活在100度的滾燙熱水裡，不斷忍耐。」征戰無數國際賽事的她坦承從來不曾為自己打過一場球賽，「因為如果是為了自己，我馬上就會放棄了，但如果是為了別人、國家，我就會用150%的驅動力去拚搏，希望看到別人臉上開心的表情」。但總是為別人著想的個性，也被老公江宏傑勸說：「人生不要老是想太多，太累了。」

節目重現3歲9個月就開始打球的小小愛，還有經典愛哭場景，陳雅琳問福原愛：「哪一次的哭讓妳印象最深刻？」福原愛表示，2014年東京世錦賽，當時世界排名第四名，來到選手生涯最高峰，無奈左腳骨折受傷無法參賽，卻還得在場邊為學妹加油，希望學妹贏、卻又擔心大家覺得「原來沒有小愛也沒關係」，不但內心超矛盾，還看到自己黑暗的一面，「那是我生涯最大的遺憾和挫折，當時更是每天以淚洗面」。

(中時 )