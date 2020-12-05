國民黨近期在立院和民進黨針鋒相對，藍委陳以信4日質詢行政院長蘇貞昌，拿出民進黨2010年3月24日的新聞稿指出，當時社會要求蔡英文主席(總統)應該跟時任行政院長吳敦義辯論，當時蔡說「不對等，不可以！」，並拋3連問，蘇貞昌聞言愣了5秒。

陳以信在立法院質詢時，以「信功肉品、黨主席辯論、開放萊豬台灣換回什麼、台對陸貿易依存度創新高」等四大議題，拿出影片、民進黨新聞稿、數據等資料質詢蘇貞昌。

他質疑蘇在先前專案報告時提到，進口美豬會替台灣打開國際經貿大門，因此國人很期待到底換回什麼東西，但到底為台灣打開哪一扇門？結果一扇門都沒開對不對？「就是因為這樣才知道你們今天一事無成，你們什麼都沒有換到」。

《中評社》5日報導指出，在黨主席辯論議題上，陳以信質疑，蔡英文在2010年要求與時任總統馬英九辯論ECFA的三大原則，當年蔡英文立下三大標準，第一，要是社會重大議題、第二，民進黨會是負責任的政黨、第三，是辯論要由兩黨負責人進行。他反問蘇貞昌，「萊豬進口是不是重大議題？民進黨還是負責任的政黨嗎？為什麼黨主席江啟臣就一定要在立法院跟蘇貞昌辯論？」。

陳以信卻緊接著再問，當時社會要求蔡英文應該跟時任行政院長吳敦義辯論，蔡英文卻說「不對等，不可以！」陳以信問蘇「當時蔡英文說得那麼大聲」。蘇貞昌沒想到有這一段，聞言愣住5秒，蘇回過神才強調，他不是答不出來，他只回答，他是以行政院長的身份來立法院，只回應「行政院長的事情」。

報導稱，從質詢片段可發現，「蘇貞昌在整場質詢一路挨打，鮮少有回嘴，兩人唇槍舌戰，明顯蘇貞昌居於下風」。

昨天以信總質詢蘇貞昌院長的新聞連結如下，提供大家參考。不過好像有些媒體把我寫太好，我想大概不是因為我多好，而是看不順眼蘇院長很久了吧⋯ 聯合新聞網 我對陸港出口占比不退反進... 由陳以信發佈於 2020年12月5日 星期六

(中時新聞網)