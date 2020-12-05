他把存款給妻花「580萬剩6萬」頭頂好綠：一定驗孩子DNA

一名擔任工程師的男網友表示，他的妻子揮霍金錢無度，婚前提出許多項要求，婚後辭掉工作，全權掌握家中金錢，他將每個月8到12萬薪水全部上繳，只拿2萬生活費，但他發現結婚後，存款陸續下降，從580萬被花到剩6萬，且妻子態度越來越冷淡，讓他質疑被戴綠帽，直說「孩子出生，我一定要驗DNA。」

該男網友在臉書「靠北婚姻」發文表示，為了滿足妻子金錢上的慾望，他答應主管在疫情期間到國外出差三個月，回台後月薪可以調至30萬，可是出差回台後，他發現妻子態度變得很冷淡，妻子不但要求他把出國的衣物全丟掉，連皮夾都要丟，「妳怕感染要求我全丟，但卻不願意來接我，連幫我買新的都不願意」。

男網友說，妻子揮霍無度，婚前就要求婚宴要辦在五星級飯店，聘金88萬，鑽戒要一克拉，房子必須買在竹北等，婚後妻子甚至把工作辭掉，要求家中由她管錢，他把每月8到12萬不等的薪水轉到她戶頭，每個月只有2萬生活費，而他原本580萬存款也被花到剩下6萬元。

男網友說，因為存款剩6萬，他為了讓妻子住更好的月子中心，因此更努力工作，但妻子態度越來越冷淡，就連隔離的14天都是他主動打電話給妻子，最後他忍無可忍，決定等孩子出生要驗DNA，確認妻子是否外遇，「人家都說竹科工程師是資源回收桶，妳的態度讓我不斷思考未來發展了，覺得帽子越來越綠，我已經決定等（孩子）出生時我一定會去驗DNA，是我的我就負責，不是我的別怪我心狠。」

許多網友看到貼文紛紛留言說，「這老婆太誇張了，遇到詐騙集團吧」、「這不管孩子是不是你的，都應該要離婚的」、「現在在新竹驗DNA很盛行啊，看來你已經不知不覺進了資源回收業了」。

(中時新聞網)