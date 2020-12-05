知名日本網紅、泰國正妹Vienna（ViennaDoLL），其實是泰國人，前往日留學的她，意外因為一系列「理想VS.現實」超有哽的照片讓她迅速竄紅，許多網友看了之後，大讚太真實，她的推特至今吸引78萬粉絲追蹤。

Vienna曾於某次訪問中說，自己也和其他網紅一樣，會使用特殊相機、濾鏡和修圖軟體來處理照片，目的只為了讓自己看起來近乎完美；只是某天她靈機一動，除了美照之外，也希望大家看到她真實的一面。「理想VS.現實」一系列照片因此誕生。此系列照片最大的魅力就是「崩壞」，只要看過照片的人，無一不捧腹大笑。

與鴿子拍照的「理想VS.現實」 (圖/ Vienna推特)

在Twitter上，最紅的一張對比圖就是她身穿白色吊帶連衣長裙，身旁有幾隻鴿子。理想的一張圖中，她笑容甜美清純，不過在現實的一張，就出現嚴重崩壞，一隻鴿子在亂飛，她被嚇到花容失色，表情管理瞬間失控，非常搞笑。

躺在吊床上的「理想VS.現實」 (圖/ Vienna推特)

Vienna不只敢於以最真實的一面示人，更是展現被醜化了的一面，非常有勇氣，網友們都非常喜歡她的創意，大讚她實在太可愛！只是在IG上，她就跟其他人氣網紅一樣，拍的照片都是精心設計後才修圖上傳，再加上漂亮面孔身姣好的身材，立刻又讓她變回性感美豔的人氣網紅。

跳進游泳池裡的「理想VS.現實」 (圖/ Vienna推特)

(中時新聞網)