國立大學學霸宮姓女子為愛嫁給洗碗工陳姓男子，不料兩人離婚後，為了爭奪2名幼女監護權，引爆殺機。陳姓男子氣憤之下持球棒、菜刀殺妻棄屍。警方尋獲遺體時，發現死者臉部顏面有刀械穿刺傷口，是嫌犯刻意毀容？另外臉部出現腐爛情形，是否被嫌犯潑灑強酸強鹼？成為法醫解剖釐清重點。

警方調查陳姓嫌犯前妻遇害時間約是11/29日當晚6、7時，期間被裝入行李箱，藏在家中3日，以機車拖屍到偏僻山區棄屍。距離12月2日上午九時警方尋獲遺體，時間相隔80個小時，死者顏面腐爛是自然造成或是有外力因素，目前仍是個謎團。

據《聯合報》報導，警方發現死者除了肢體之外，顏面也有刀械穿刺傷。嫌犯坦承當天與前妻嚴重口角衝突後，氣憤拿球棒、菜刀殺害對方，還順手拿清潔劑潑灑前妻，是不是清潔劑的強酸強鹼造成死者顏面腐爛受損，或凶嫌有故意毀容的行為。還有待檢方會同法醫解剖後才能釐清。

(中時新聞網)