五股更寮國小老舊校舍歷經3年設計及動工，今（5）天上午舉辦啟用典禮，市長侯友宜上台致詞表示，新建校舍總經費近2億元，以「智能科技校園、人文美學搖籃」為目標，就是為了讓孩子能在美感、安全、生態的環境中學習成長。

更寮國小校齡有75年，因校舍老舊，建築結構中的氯離子超標，有結構性安全問題，3年前同步整建，採「先建後拆」模式， 最後打造出4層樓教學大樓，3層樓多功能活動中心及1層樓廚藝館。

市長侯友宜表示，新北市一向將學生學習品質與校園安全環境列為首要之務，自2019至2022年投入超過84億推動「美強生計畫」，就是為了讓孩子能在美感、安全、生態的環境中學習成長。

教育局表示，教學大樓共有16間辦公室及教室，每班都有86吋觸控式液晶教學螢幕，具有真實觸控、書寫體驗、快速連接和共享等多元功能；語言資訊教室桌椅配置以Wifi造型排列，加上e PLUS互動式語言學習系統，除了方便進行語言教學外，還可以進行即時英語檢測，提供學生豐富的課程實施場域。

教育局說，校舍改建也突破既往校舍規劃思維，將校園空間作最有利的運用與釋放，特別在多功能活動中心一樓新設興珍巿民活動中心，提供市民集會活動場所，使兒少福利、婦幼福利、社區治安、社區照顧關懷據點等事項得以有推動空間，學校與社區共榮共好。

(中時 )