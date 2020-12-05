美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，美國加州4日公告總統大選投票結果，拜登拿下該州的55張選舉人票。這意味著拜登取得279張選舉人票，正式跨越270張選舉人票的當選門檻而入主白宮。

加州州務卿巴迪亞(Alex Padilla)宣布拜登正式獲勝，並委任55名選舉人加入選舉人團。事實上，儘管各家媒體早於7日便宣布拜登當選，但都因法律程序還沒跑完，而只能算「預測」。

因此，俄亥俄州立大學法學教授佛利（Edward B. Foley）認為，雖然勝選的形勢很明顯，但加州公告選舉結果讓拜登跨越270票的門檻，正式邁出進入白宮的第一步。「這是一個法律里程碑，也是第一個里程碑」。

按法律程序，官方選舉結果要等各州公告投票結果並選出選舉人，隨後由各州組成的選舉人團於14日投票選出總統，再由國會於2021年1月6號認可，才算正式走完一切流程。

雖然「川粉」一度放話，選舉人未必一定投給拜登，川普仍有一線希望；不過，根據大部分州的法律規定，選舉人票要投給該州囊括最多普選票的候選人，不可投給其他人，加上拜登此次拿下有史來最高普選票，不太可能發生跑票的狀況。目前也沒有任何跡象顯示，選舉人會倒戈給川普。

隨著選舉人團完成投票，國會將於2021年元月6日進行確認。儘管國會可拒絕接受選舉人團的投票結果，4日更有賓州75位共和黨員聯袂呼籲國會拒絕承認選舉人投票結果；但共和黨議員杜美認為，國會要改變選舉結果幾乎是天方夜譚，其不會反對選舉人投票結果。

報導指出，隨著通訊選票的計算逐漸明朗，拜登的勝利已指日可待；到了11月下旬，拜登在每個搖擺州的選舉結果，更讓其獲勝毫無懸念。

雖然川普祭出法律戰，在亞利桑那州、喬治亞洲、密西根州、賓州與威斯康辛州至少提起50起訴訟案件；但目前並無任何實證足以證明選舉有嚴重舞弊，更有30多個法院駁回或宣布無法成立。

目前仍有科羅拉多州、夏威夷州與紐澤西州還未公告選舉結果。不過，這3州應該都會以拜登獲勝告終，讓拜登與川普票數比達306票比232票。

雖然川普仍做出最後困獸之鬥，將腦筋動向共和黨享有議會人數優勢的州。藉由選舉結果無法確認，讓州議會遴選16人組成的總統選舉人進行投票。此時，像密西根州這些共和黨議員較多的州，將產生有利於川普的結果。不過，這招已被共和黨國會領導人所拒絕。因此，佛利堅信，拜登會在1月20日順利就職。

(中時新聞網)