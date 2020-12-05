曾薏蘋／台北報導

賴清德副總統今參訪「109資訊月」致詞時表示，許多國家受到疫情影響，透過臺灣科技公司的設備建置遠距教學模式，期盼未來臺灣的教育結合科技，將技術運用於遠距教學，造福更多學子。因此，他也請教育部研議與科技界合作，將技術運用在遠距教學。

賴清德指出，資訊月是資訊科技界每年非常重要的一場盛會，今年也不例外。剛剛他看了很多展區，深刻感受到資訊月活動是國人了解政府資訊政策與未來發展方向一個很好的平台。另外，他也看到現場所展示的各類成果，包括工業4.0、人工智慧、物聯網、VR與AR等技術，都已經實際應用在教育、長期照護，以及電腦、電競等領域，值得高度肯定。

他說，今天展場的另外一個重點是遠距教學。受到武漢肺炎影響，世界上有很多國家、很多教室，都變成遠距教學，也因為如此，有很多本來在美國或其他國家就學的孩子都回到臺灣。臺灣雖然相對安全，沒有影響到實體上課，但是未來會不會因此在遠距教學方面的建置落後一步？

他認為，可喜的是，即便外國已經建立很好的遠距教學模式，但是他們的設備，甚至解決方案，都是臺灣的科技公司所提供的。

賴清德強調，這並不僅是為了解決偏鄉孩子的問題，如果遠距教學做得好，也有助促進大學的國際化。尤其是國家目前正在推動雙語國家政策，未來大學若規劃雙語課程，就可以透過遠距方式招收國際學生。

他說，其他的國家也是如此，例如國際上的名校可以讓其他國家的學生，透過遠距教學的方式就學，可能一個學期、一年或一季回去幾次就好。

他表示，臺灣科技相當進步，可以幫助他國解決遠距教學的問題，也期許未來持續推廣相關方案，促成教育數位轉型。

(中時 )