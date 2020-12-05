「懷舊達人」張哲生昨日與趙少康合影，緬懷孫大偉。(圖／張哲生臉書)

網紅張哲生時常分享台灣早期的各類紀錄，例如7、80年代的廣告片斷、城市風貌、卡通與玩具等，被稱為「懷舊達人」、「收藏界的維基百科」，擁有23萬粉絲。昨天他貼出一張與資深媒體人趙少康的合影，卻遭綠營支持者酸「物以類聚」，但本人高EQ回應讓網友全推爆。

張哲生昨天(4日)在台北市「大院子」餐廳與趙少康合影：「今天很開心能和趙少康先生合影」，大讚對方完全看不出來已經70歲，並介紹餐廳的歷史與文化，吸引不少網友留言討論：「他已經70了?!?!」、「真的看不出來他70歲了」、「你們兩人髮色應該互換XD」、「感覺哲生兄你年紀還比較大」、「這保養也太好」、「當年跟陳水扁那場辯論真的精采」、「趙先生的心態很年輕，罵人依舊很有力」。

與趙少康合影遭綠粉酸「物以類聚」，張哲生高EQ回應被網友推爆「這是我看過最有智慧的回應」。(圖／張哲生臉書)

不料文章底下卻出現一名高雄綠粉留言酸「物以類聚」，但張哲生並未動怒，高EQ回應：「很高興你也在這裡與我們共聚」，被網友推爆：「這是我看過最有智慧的回應」、「這EQ厲害了，換我早爆氣了」、「我挺綠也不喜歡趙少康，但這裡不是討論政治的地方，請尊重版主」。

除此之外也有人質疑：「喪母期間，趙少康這樣比讚禮貌嗎」，對此張哲生解釋「這是緬懷孫大偉的場合，比讚是肯定孫大偉」，其他網友則反嗆：「父母過世就要每天哭喪著臉，把自己關在家裡一直哭一直哭才叫孝順？」、「想罵趙少康就直接說，沒必要假裝」、「父母超過80歲過世是喜葬好嗎，哪有什麼不妥」、「真的不缺酸民」。

今天很開心能和趙少康先生合影，看不出他已經70歲了。 2020年12月4日，攝於臺北市大安區和平東路一段248巷10號的「大院子」餐廳。 此處建於1931年（1931年3月8日上樑），由臺灣總督府官房會計課設計發包，規劃設計者為當時的總... 由張哲生發佈於 2020年12月4日 星期五

(中時新聞網)