（台灣人存量前十大基金。圖／大拇哥投顧提供）

因為新冠疫情所帶來的衝擊，全球各大央行今年大幅釋出資金，使得風險資產價格4月以來持續反彈，基金投資人也積極搶進股票及債券基金，根據統計，國人今年來淨申購境外股債基金前十名，除了能源基金外，全都賺。

依境外基金資訊觀測站資料、大拇哥投顧統計，今年前十月熱賣前十大境外股票基金中，三檔科技基金─安聯AI人智慧、摩根美國科技以及貝萊德科技基金前11月績效都逾70％，其中安聯AI人工智慧基金更超過90％，基金表現更是突出。

在前十大熱門股票基金中，唯二檔負報酬即貝萊德世界能源基金及施羅德環球能源基金，至11月30日止，兩檔淨值仍下跌了28％、負35％，但是二檔能源基金每個月幾乎都呈現淨申購，即使能源基金淨值波動大，法人表示，有些投資人還是有辦法在震盪之間仍賺到錢。

至於前十大人氣最旺的債券基金今年來原幣別計價績效都是正報酬率，前11月份績效最突出的境外債券基金分別富達美元債券基金（美元）、NN （L）投資級公司債基金（美元）以及施羅德歐元企業債券（歐元），而富達、NN、PIMCO及摩根各有兩檔債券基金躋進前十大熱門債券基金排行榜之中，由於PIMCO旗下有數檔基金都熱賣，也使PIMCO已連三季創下國內基金淨流入的第一名。

對於未來債券基金布局，目前多數法人都建議以風險債基金為主，如高收益債、新興市場債或者多元債券基金等，只能多承擔一些風險，否則在低利時代，較難賺到收益。

(工商 )